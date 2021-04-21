وقال النادي اللومباردي في بيان "التغيير ليس سهلاً (...) لكن الأصوات ومخاوف المشجعين حول العالم حيال مشروع دوري السوبر كانت قوية وواضحة، ويجب أن يظل نادينا حساساً ومنتبهاً لرأي عشاق هذه الرياضة الرائعة".

