ويأتي هذا الاعلان في أعقاب اقتحام أنصار مانشستر يونايتد لملعب أولد ترافورد احتجاجًا على تصرفات عائلة غلايزرز الأميركية المالكة للنادي ومشاركتها في المشروع، ما أدى إلى تأجيل المباراة ضد ليفربول التي كانت مقررة ضمن منافسات الدوري.

وكان اثنا عشر ناديًا، من بينها ستة إنكليزية وبما فيها الشياطين الحمر، قدموا منذ أسبوعين على انشاء مشروع الدوري السوبر الاوروبي الذي يتنافس فيه 20 فريقًا على أن يضمن 15 ناديًا مقعدًا كل موسم.

ولاقى المشروع انتقادات عدة من المشجعين، الرعاة، رجال السياسة، الاتحادات وهيئات أخرى ما أدى إلى انهياره بعد أقل من 48 ساعة على إنشائه بعد أن بادرت الاندية الانكليزية الى الانسحاب.

إلا أن ذلك لم يهدّئ من غضب الجماهير.

وجاء في بيان الرابطة "لقد أضرّت أحداث الأسبوعين الماضيين بأسس وروح كرة القدم الإنكليزية"، داعية ألى أن "تبقى كل الاحتجاجات سلمية".

وأعلنت الرابطة أنها تعمل مع الاتحاد المحلي والحكومة الإنكليزية على طرق لتعديل الإطار التنظيمي والقانوني "من أجل تأمين المبادئ الأساسية للمنافسة الاحترافية: تسلسل هرمي مفتوح، والتطوّر على أساس الجدارة الرياضية ومبادئ عالية من النزاهة الرياضية".

وأضافت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تهديد المسابقات المنشقة في المستقبل".

وتنص الإجراءات على وجه التحديد على وضع ميثاق جديد يتعين على مالكي الأندية التوقيع عليه "يتعهدون فيه باحترام المبادئ الأساسية للدوري الممتاز" تحت طائلة التعرض "لعقوبات كبيرة".

وأردفت "لا ينبغي أن تكون تصرفات حفنة من الأندية قادرة على خلق الكثير من الانقسام والاضطراب. نحن مصممون على إثبات الحقائق ومحاسبة هذه الأندية على قراراتها وأفعالها".

