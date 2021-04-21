وذكرت الرابطة أن فكرة دوري السوبر كانت تشكل خطرا على مبادئ الرياضة وكذلك على هيكل كرة القدم بصفة خاصة. وأشادت الرابطة بردود الفعل المعارضة للمشروع من أفراد وكيانات داخل وخارج المجال الرياضي، وأضافت أن مشروع دوري السوبر فشل قبل أن يبدأ لأنه لم يكن عادلا للجميع ومضرا للأندية غير المشاركة.

كما رحبت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية بانسحاب الأندية الستة من المشروع، وأصدرت الرابطة بيانا ذكرت فيه أن الرياضة إن لم يكن بها حوافز وجوائز ومخاوف صعود وهبوط وشكوك.. فهي ليست رياضة، بل مجرد محتوى مالي.

وأضافت أن كرة القدم هي شيء مشترك في كل أوروبا داخل جينات الأفراد والثقافة والتقاليد العامة، وما حدث هز مجتمع كرة القدم الموحد، مضيفة أن أثر ما حدث سيستمر لفترة طويلة.

وقدمت الرابطة تحية كبيرة للجماهير التي لعبت دورا كبيرا في إيقاف المشروع.

