أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الأربعاء عن بدء إجراءات تأديبية بحق كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي نتيجة عدم انسحاب هذا الثلاثي من مشروع دوري السوبر الأوروبي المنافس لدوري الأبطال.

وفي إطار تنفيذ التهديدات التي أطلقها رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الجمعة ضد الأندية الثلاثة المتمردة، عين "اليويفا" "مفتشين أخلاقيين وتأديبيين" لتولي هذا التحقيق "في ما يتعلق بمشروع ما يسمى بـ(سوبر ليغ)" بحسب بيان الاتحاد القاري.

وأضاف الاتحاد القاري "سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات حول هذا الأمر في الوقت المناسب"، من دون أن يحدد ما هو "الانتهاك المحتمل للإطار القانوني في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" المتهمة به الأندية الثلاثة.

ومن بين مجموعة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد القاري، فإن أشدها على الأندية هو "الاستبعاد من المسابقات الحالية أو المسابقات المستقبلية"، وبالنسبة للإداريين "حظر أي نشاط متعلق بكرة القدم".

وأجهض مشروع دوري السوبر بعد 48 ساعة على انطلاقه بعد انسحاب ممثلي إنكلترا الستة وهي أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام، قبل أن تلحق بها أندية ميلان وإنتر الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وبقي قطبا إسبانيا ريال وبرشلونة ومعهما يوفنتوس متمسكين بهذا المشروع الذي لقي معارضة شديدة اللهجة من المشجعين ولاعبي الفرق الأخرى والاتحاد المحلية والاتحادين الأوروبي والدولي وحتى السياسيين، ما عجل في فشله.

وقرر "اليويفا" فرض عقوبات مالية طفيفة على الأندية التي انسحبت من المشروع الذي أطلق بهدف منافسة دوري الأبطال، فيما هدد رئيسه تشيفيرين بمعاقبة الثلاثي المتمرد المتمسك به.

ودافع هذا الثلاثي السبت عن مزايا المسابقة، مستنكراً تهديدات اليويفا ومؤكدة عزمها "المثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، برغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل اليويفا"، بحسب بيان مشترك نشرته الأندية الثلاثة على مواقعها الرسمية.

وقالت الأندية في بيانها إن دوري السوبر أطلق "بهدف توفير حلول للوضع الحالي غير المستدام في صناعة كرة القدم".

وفي بيانه بشأن العقوبات المالية المفروضة على الأندية المنسحبة، قال "اليويفا" الجمعة أن هذه الأندية "وافقت مجتمعة على دفع مبلغ 15 مليون يورو (18,25 مليون دولار أميركي) والتخلي عن 5 في المئة من ايراداتها على مدى موسم بالكامل"، ليُخصّص هذا المبلغ للناشئين والجذور في أوروبا.

ووضع الاتحاد القاري غرامة قدرها 100 مليون يورو في حال كرّرت هذه الأندية فكرة الانضمام مجدداً إلى مسابقة غير مسموح بها، و50 مليون يورو في حال التراجع عن التزاماتها.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن هذه الأندية "اعترفت وقبلت بأن مشروع دوري السوبر كان خطأ"، كاشفاً بأنها وقّعت "من دون تحفظ" بأنها تحترم قوانين الاتحاد الأوروبي وتعهدت المشاركة" في كلّ مسابقة قارية تتأهل إليها عن طريق "الجدارة الرياضية".