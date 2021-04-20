البيان الصادر عن الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم جاء بإجماع الأعضاء الخمسة والخمسين المشاركين وذلك في ختام الاجتماع الذي عُقد بمدينة مونترو السويسرية وبحث العديد من القضايا المتعلقة بالكرة الأوروبية وعلى رأسها دوري السوبر الأوروبي الذي أحدث ضجة واسعة في عالم كرة القدم.

