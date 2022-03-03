جاء ذلك في إطار حديث أنييلي في ندوة الـ"فاينينشال تايمز" حول الاقتصاد والرياضة مساء اليوم الخميس في لندن بحسب ما أفاد مراسل beIN SPORTS.

وكان السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكّد في وقت سابق من اليوم أنه سئم من الحديث عن الدوري السوبر الأوروبي (السوبر ليغ)، متهمًا رؤساء الأندية الثلاثة ( ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس) الملتزمة به بالعيش في "عالم آخر"، فيما اعتبر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس أنهم "يكذبون أكثر من فلاديمير يوتين" الرئيس الروسي.

ووقع اثنا عشر ناديًا من نخبة الأندية الأوروبية على الاقتراح في نيسان/أبريل الفائت، إلا أنه مات قبل أن يولد بعد رد فعل عنيف من لاعبيهم ومشجعيهم، بالإضافة إلى الحكومات والهيئات الكروية.

وانسحبت تسعة أندية من المشروع، إلا أن عملاقَي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة الى يوفنتوس الايطالي، لا زالت متشبثة بالفكرة، فيما حذرت تقارير صحافية من أنها ستعود لطرحه هذا الأسبوع.