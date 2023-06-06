نقاش ثلاثي بين يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بشأن مشروع "السوبر ليغ"

وخاطب نادي "السيدة العجوز" كلاً من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين لمناقشة انسحاب محتمل من مشروع "السوبر ليغ".

وكانت صحف إيطالية قد ذكرت اليوم أنّ "يوفي" قد قرّر الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي إلاّ أنّ النادي الإيطالي سرعان ما ردّ لشرح موقفه عبر بيان رسمي.

وأكد يوفنتوس في بيان اليوم الثلاثاء: " بالإشارة إلى الشائعات التي ظهرت في الصحف اليوم، يعلن نادي يوفنتوس أنه تواصل مع الناديين المتبقيين اللذين لم ينسحبا من مشروع دوري السوبر الأوروبي، وهما برشلونة وريال مدريد، من أجل بدء فترة مناقشة بين الأندية الثلاثة بشأن احتمال خروج يوفنتوس من مشروع دوري السوبر".

وأضاف البيان أن النادي "سيستجيب لأي تواصل بموجب القانون بناء على المحادثات والتقييمات المتعلقة بالأمر، لتوضيح أن العديد من التكهنات التي نشرتها وسائل الإعلام حول محتوى الاتصال، (بما في ذلك أي إشارة إلى تهديدات مزعومة من قبل اليويفا بشأن فرض عقوبات محتملة)، ليست صحيحة".

ووقف 12 نادياً من بين الأغنى في القارة الأوروبية في نيسان/أبريل 2021 خلف مشروع إطلاق دوري السوبر الأوروبي الذي أُخمد في مهده بعد 48 ساعة فقط، إثر انتقادات ومعارضة شديدة من الاتحادين القاري والدولي للعبة والجماهير.

وبينما انسحبت 9 من الأندية الداعمة للمشروع، بقيت أندية ريال مدريد الإسباني ومواطنه برشلونة ويوفنتوس الإيطالي متمسكة بطرحها بيد أنّ فريق "البيانكونيري" بات يرغب في مناقشة الأمر مع كل من الميرينغي والفريق الكاتالوني.