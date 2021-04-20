مانشستر سيتي ينسحب رسمياً من دوري السوبر الأوروبي

وبعد انتشار العديد من التقارير التي أكدت استعداد مانشستر سيتي للانسحاب أصدر متصدر الدوري الممتاز بياناً أكّد فيه انسحابه من البطولة المثيرة للجدل.

وجاء في البيان الذي نشر اليوم الثلاثاء: "يستطيع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم أن يؤكد اتخاذه رسمياً لإجراءات الانسحاب من المجموعة التي تضع خططاً لدوري السوبر الأوروبي".

ورحّب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعودة مانشستر سيتي عن قراره في المشاركة بالقول: "يسعدني الترحيب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية، أظهروا ذكاءُ كبيراً في الاستماع للعديد من الأصوات وأبرزها من جماهيرهم".

وتتوارد الأنباء القادمة من إنكلترا بشأن رغبة العديد من الأندية في الخروج من مأزق البطولة التي لاقت رفضاً عالمياً من المنظمات الرياضية والعديد من جماهير الأندية.

وكانت قد أوضحت المصادر الإعلامية أنّ مانشستر سيتي لم يعد يريد أن يكون جزءاً من مخطط الـ4.6 مليار يورو وذلك بالتزامن مع الأنباء التي تكلمت عن استعداد تشيلسي للانسحاب من البطولة أيضاً.



وحذّر الاتحاد الأوروبي الأندية التي تخطط لبدء بطولتها الجديدة بالعقوبات رفقة لاعبيها في حال مشاركتهم بالبطولة المنفصلة عن مظلة الاتحاد القاري.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان ويوفنتوس وإنتر تخطط لإطلاق بطولة جديدة حملت اسم دوري السوبر الأوروبي ويكون قوامها 20 فريقاً بدءاً من الموسم المقبل بحسب البيان الذي نشر الأحد.

