لابورتا: "دوري السوبر الأوروبي ضروري لكن..."



ولا يزال موقف برشلونة الرسمي غامضاً بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي إذ لم يصدر أي بيان من النادي الكاتالوني منذ تأكيده المشاركة في المسابقة.

وحذّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية التي تخطّط للانضمام لهذا المشروع المثير للجدل بالعقوبات رفقة لاعبيها في حال مشاركتهم بالبطولة المنفصلة عن مظلة الاتحاد القاري مما عجّل بانسحاب أغلبها.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان ويوفنتوس وإنتر تخطط لإطلاق بطولة جديدة تحت مسمّى دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقاً بدءً من الموسم المقبل بحسب البيان الذي نشر الأحد الماضي.

