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الدوري الإسباني
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

لابورتا: "دوري السوبر الأوروبي ضروري لكن..."

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أفاد مراسل قنواتنا في برشلونة أشرف بن عياد أن جوان لابورتا رئيس النادي الكاتالوني قد أكد أن دوري السوبر الأوروبي ضروري جدا لكن الكلمة الأخيرة ستعود لمنخرطي "البلوغرانا".

Reuters


ولا يزال موقف برشلونة الرسمي غامضاً بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي إذ لم يصدر أي بيان من النادي الكاتالوني منذ تأكيده المشاركة في المسابقة.

وحذّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية التي تخطّط للانضمام لهذا المشروع المثير للجدل بالعقوبات رفقة لاعبيها في حال مشاركتهم بالبطولة المنفصلة عن مظلة الاتحاد القاري مما عجّل بانسحاب أغلبها.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان ويوفنتوس وإنتر تخطط لإطلاق بطولة جديدة تحت مسمّى دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقاً بدءً من الموسم المقبل بحسب البيان الذي نشر الأحد الماضي.
 

برشلونة دوري السوبر الأوروبي جوان لابورتا دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات
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