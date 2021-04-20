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الدوري الإسباني
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

قائد ليفربول يصدر بياناً بشأن دوري السوبر الأوروبي

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أصدر قائد ليفربول الإنكليزي جوردان هندرسون بياناً بشأن دوري السوبر الأوروبي وحالة الجدل التي أثيرت حوله في الساعات القليلة الفائتة.

AFP

وغرّد هندرسون في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت: "لا نحبها ولا نريدها أن تحدث، هذا موقفنا الجماعي، التزامنا تجاه نادي كرة القدم ومشجعيه التزام مطلق وغير مشروط، لن تسير وحدك أبداً".

ونشر كل من جيمس ميلنر وأرنولد ذات البيان الذي غرّد به زميلهما في ليفربول كما لاقى البيان ترحيباً من قبل العديد من نجوم كرة القدم في العالم.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قد أكد أنه لم يفكر بعد إذا كان سيستمر مدرباً للفريق في بطولة دوري السوبر الأوروبي المزمع إقامتها أم أنه سيرحل عن تدريب الفريق.

وقال كلوب: "وظيفتي هي تدريب الفريق وهذا ما أفعله، لا أهرب عندما أواجه المشاكل ولم أفعل ذلك أبداً، هذا هو الشئ الوحيد الذي يمكنني قوله عن ذلك وليس لدي أي فكرة عما سيحدث في المستقبل".

وأضاف كلوب أنه يشعر بالمسؤولية تجاه فريق ليفربول وجماهيره مؤكداً أنه إذا كان خروجه من الفريق وابتعاده عن تدريبه سيساعد فإنه سيرحل فوراً أما إذا كان رحيله عن تدريب ليفربول سيحدث تداعيات سلبية فسيبقى.

جيمس ميلنر جوردان هندرسون ترينت ألكسندر أرنولد دوري السوبر الأوروبي
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