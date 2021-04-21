رئيس ريال مدريد السابق يؤكد أن بيريز ارتكب خطأً فادحاً

وأضاف كالديرون الذي تولى رئاسة العملاق الإسباني بين عامي 2006 و2009، أن بيريز قاد النادي بطريقة غريبة وأطلق تصريحات هامة من خلال برنامج تلفزيوني وأقدم على خطوة عملاقة بدون أن يستشير أي أحد من مسؤولي وأعضاء ريال مدريد وهو ما وضع النادي في موقف محرج جداً".

وانهارت فكرة دوري السوبر الأوروبي بشكل عملي بعد أن أعلنت الأندية الإنكليزية الست مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال وليفربول انسحابها من مشروع البطولة مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يعلن اليوم كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر الإيطالي انسحابهما أيضاً.

وأصدر رئيس ليفربول بياناً مصوراً أكد فيه اعتذاره لجماهير النادي وللمدرب يورغن كلوب عن الإقدام على خطوة الانضمام لهذه البطولة بدون الرجوع لأعضاء الفريق مؤكداً أن هذه المحنة أثبتت أن هذا المشروع لا يمكن أن يقام بدون الدعم الجماهيري اللازم.

من جانبه تقدّم إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد باستقالته من منصبه اليوم الثلاثاء.

وكان بيريز تمت تزكيته رئيساً لريال مدريد في ولاية جديدة على رأس إدارة الفريق الملكي حتى عام 2025.

