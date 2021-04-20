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ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرحب بعودة مانشستر سيتي عن قراره في المشاركة بدوري السوبر الأوروبي بالقول: "يسعدني الترحيب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية، أظهروا ذكاءُ كبيراً في الاستماع للعديد من الأصوات وأبرزها من جماهيرهم".
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مانشستر سيتي الإنكليزي يعلن رسمياً الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي المزمع إقامته الموسم المقبل.
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قائد ليفربول جوردان هندرسون يصدر بياناً جاء فيه: "لا نحبها ولا نريدها أن تحدث، هذا موقفنا الجماعي، التزامنا تجاه نادي كرة القدم ومشجعيه التزام مطلق وغير مشروط، لن تسير وحدك أبداً".
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إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يتقدم باستقالته من منصبه اضغط للمزيد.
وسنسرد في الأسطر التالية آخر التطورات والتحديثات الخاصة بمسابقة دوري السوبر الأوروبي وسط تفاعل معظم المنظمات الرياضية رفيعة المستوى مع الحدث والعديد من أبرز نجوم العالم.
وتأتي أهمية الحدث بعد أن أعلن 12 نادياً أوروبياً عن تنظيمهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي ستكون منعزلة عن دوري أبطال أوروبا ولا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الاتحادات المحلية، كما أن الاتحاد الأوروبي حذّر الأحد من اتخاذ الخطوة التي قامت بها الأندية الـ12 فجر الاثنين.
دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات
يوم الثلاثاء 20 - نيسان - أبريل
- قرار برشلونة النهائي في المشاركة بدوري السوبر الأوروبي سيخضع لتصويت المنخرطين في حال استمرت فكرة إقامة المسابقة اضغط للمزيد.
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الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي ستجتمع الليلة لمناقشة حل البطولة وفقاً لـ talkSPORT.
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مصادر صحفية بريطانية تؤكد انسحاب مانشستر سيتي الإنكليزي من دوري السوبر الأوروبي أيضاً.
وأفادت الصحف أن سيتي أخبر المنظمين بأنه لم يعد يريد أن يكون جزءاً من مخطط الـ4.6 مليار يورو.
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أفادت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة تشيلسي في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.
- أصرّ ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت.
وأضاف رئيس اليويفا أن الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي "عليهم أن يدركوا أنهم إذا كانوا عمالقة أوروبا اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
- أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معارضة الفيفا التامة لانطلاق دوري السوبر الأوروبي.
وأوضح إنفانتينو في الوقت ذاته أنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي أن تتحمّل عواقب قرارتها، جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا: "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.
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وزير الرياضة الإنكليزي سيفعل كل شيء ضد دوري السوبر الأوروبي.
أكد وزير الرياضة الإنكليزي " أوليفر داودن" أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام إعلان تأسيس دوري السوبر الأوربي، واصفاً إياه بأنه يتعارض مع روح لعبة كرة القدم، ومشيراً إلى أنه سيفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك.
الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع"
ماذا قال فينغر عن "قضية" دوري السوبر الأوروبي ؟
الجمعية العمومية لليويفا تدين تأسيس دوري السوبر الأوروبي
غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي
تشيفرين يشن هجوما حاداً على أندية دوري السوبر
خوليت يؤكد معارضته لفكرة دوري السوبر الأوروبي
بيريز يستبعد طرد ريال مدريد من دوري الأبطال
كلوب: "إذا كان خروجي سيساعد فسأخرج"
يوم الإثنين 19 نيسان - أبريل
- نقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن بنك جي بي مورغان تشيس الاستثماري الأميركي الذي يمول مشروع دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل وعد بمنح من 200 إلى 300 مليون يورو "مكافأة ترحيب" للأندية الـ12 التي وقعت على البيان فجر الإثنين، اضغط للمزيد
- حسين ياسين مراسلنا في إيطاليا يؤكد اتخاذ قرار حاسم يوم الجمعة بشأن دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مؤكداً وجود احتمال فعلي باستبعاد الأندية المشاركة بالسوبر ليغ.
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يسبر مولر عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقول في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام العالمية: "من المحتمل أن يتم استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".
مضيفاً: "هذه الأندية يجب أن تذهب، أتوقع أن يحدث ذلك الجمعة، ومن ثم علينا أن نعرف كيف ننهي هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا".
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أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشفيرين حرمان لاعبي الأندية المشاركة في السوبر الأوروبي من اللعب مع منتخباتهم الوطنية، مضيفاً أنّ هذا الحرمان سيشمل بطولة أوروبا وكأس العالم.
ووصف تشفيرين إنشاء البطولة بأنه اقتراح مُخزٍ من قبل عدد قليل من الأندية يقودهم الجشع على حد وصفه، كما واصل رئيس الاتحاد الأوروبي هجومه اللاذع على البطولة واصفا إياها بالصفعة في وجه عشاق كرة القدم، اضغط للمزيد
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خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يدعو جميع أندية الليغا باستثناء برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد لاجتماع طارئ الخميس من أجل تدارس تداعيات إنشاء دوري السوبر الأوروبي.
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الحكومة الإسبانية تعارض دوري السوبر الأوروبي
أعربت الحكومة الإسبانية عن معارضتها لدوري السوبر الأوروبي الجديد وطالبت الأندية "المنشقة" التفاوض مع الاتحاد الأوروبي ورابطة الدوري الإسباني.
وأصدرت الحكومة الإسبانية بياناً جاء فيه: "حكومة إسبانيا لا تساند المبادرة الهادفة إلى إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي التي تروج لها أندية أوروبية عدة من بينها ثلاثة أندية إسبانية لأنها تعتقد بأنها أسست وتمّ اقتراحها من دون موافقة المنظمات الرياضية المحلية والعالمية".
وذكر البيان بأن وزير الرياضة والثقافة الإسباني مانويل رودريغيس أوريبيس أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الاتحاد الأوروبي، رئيس الاتحاد الإسباني ورئيس الرابطة الإسبانية الإثنين بالإضافة إلى رؤساء أندية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة.
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