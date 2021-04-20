دوري السوبر الأوروبي - آخر الأخبار والتطورات

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ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرحب بعودة مانشستر سيتي عن قراره في المشاركة بدوري السوبر الأوروبي بالقول: "يسعدني الترحيب بعودة سيتي إلى أسرة كرة القدم الأوروبية، أظهروا ذكاءُ كبيراً في الاستماع للعديد من الأصوات وأبرزها من جماهيرهم".

مانشستر سيتي الإنكليزي يعلن رسمياً الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي المزمع إقامته الموسم المقبل.

قائد ليفربول جوردان هندرسون يصدر بياناً جاء فيه: "لا نحبها ولا نريدها أن تحدث، هذا موقفنا الجماعي، التزامنا تجاه نادي كرة القدم ومشجعيه التزام مطلق وغير مشروط، لن تسير وحدك أبداً".

إد وودورد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد يتقدم باستقالته من منصبه اضغط للمزيد

وسنسرد في الأسطر التالية آخر التطورات والتحديثات الخاصة بمسابقة دوري السوبر الأوروبي وسط تفاعل معظم المنظمات الرياضية رفيعة المستوى مع الحدث والعديد من أبرز نجوم العالم.

وتأتي أهمية الحدث بعد أن أعلن 12 نادياً أوروبياً عن تنظيمهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي التي ستكون منعزلة عن دوري أبطال أوروبا ولا تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة رفقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الاتحادات المحلية، كما أن الاتحاد الأوروبي حذّر الأحد من اتخاذ الخطوة التي قامت بها الأندية الـ12 فجر الاثنين.

يوم الثلاثاء 20 - نيسان - أبريل

قرار برشلونة النهائي في المشاركة بدوري السوبر الأوروبي سيخضع لتصويت المنخرطين في حال استمرت فكرة إقامة المسابقة اضغط للمزيد .



الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي ستجتمع الليلة لمناقشة حل البطولة وفقاً لـ talkSPORT.

مصادر صحفية بريطانية تؤكد انسحاب مانشستر سيتي الإنكليزي من دوري السوبر الأوروبي أيضاً.



وأفادت الصحف أن سيتي أخبر المنظمين بأنه لم يعد يريد أن يكون جزءاً من مخطط الـ4.6 مليار يورو.

أفادت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة تشيلسي في الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

أصرّ ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت.

وأضاف رئيس اليويفا أن الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي "عليهم أن يدركوا أنهم إذا كانوا عمالقة أوروبا اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معارضة الفيفا التامة لانطلاق دوري السوبر الأوروبي. وأوضح إنفانتينو في الوقت ذاته أنه يتعيّن على الأندية المنشقة الداعية إلى إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي أن تتحمّل عواقب قرارتها، جراء هذا الانفصال، مشيراً إلى أن فيفا: "يعارض من دون أدنى شك" هذا المشروع.

وزير الرياضة الإنكليزي سيفعل كل شيء ضد دوري السوبر الأوروبي.

أكد وزير الرياضة الإنكليزي " أوليفر داودن" أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام إعلان تأسيس دوري السوبر الأوربي، واصفاً إياه بأنه يتعارض مع روح لعبة كرة القدم، ومشيراً إلى أنه سيفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك.

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يوم الإثنين 19 نيسان - أبريل