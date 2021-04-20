تقارير عن مساعي الاتحاد الأوروبي لرفع ميزانية دوري أبطال أوروبا

وأتت مساعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية الإعلان عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي يوم الأحد الفائت.

وحذّر الاتحاد الأوروبي الأندية التي تخطط لبدء بطولتها الجديدة بالعقوبات رفقة لاعبيها في حال مشاركتهم بالبطولة المنفصلة عن مظلة الاتحاد القاري.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز ميزانيته سعياً لإدخال المزيد من التطوير لبطولته الأهم دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنّه لم يتوصل إلى أي حلّ من الأندية التي أعلنت عن بطولتها الجديدة.

وستشارك أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان ويوفنتوس وإنتر في بطولة جديدة حملت اسم دوري السوبر الأوروبي ويكون قوامها 20 فريقاً بدءاً من الموسم المقبل.

