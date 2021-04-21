تراجع أسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس في الأسواق المالية

وفي وول ستريت، تراجع سهم مانشستر يونايتد، أحد الأندية الإنكليزية الستة المنسحبة من المشروع، بنسبة 6%، ليخسر معظم أرباحه البالغة نحو 7% يوم الاثنين بعد ساعات من إطلاق المشروع الانفصالي عن دوري أبطال أوروبا.

وفي ميلانو، خسر سهم يوفنتوس 4,2% من قيمته، بعد إنهائه اليوم السابق في أعلى مستوياته منذ أيلول/سبتمبر 2020. ثم وصل تراجعه صباح الأربعاء إلى 10,37% (0,728 يورو).

قال مايكل هوسون من شركة "سي أم سي ماركتس" البريطانية لخدمات الأسواق المالية "تعرّضت أسهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد للضغط بعد مكاسب الأمس، إذ بدا واضحاً أنه حتى بين أندية الدوري الإنكليزي الممتاز كان دعم اللاعبين فاتراً في أفضل حالاته".

وكان يوفنتوس ويونايتد من بين 12 نادياً كبيراً حاولوا إطلاق الدوري السوبر الانشقاقي لتحقيق مكاسب مالية أكبر وحفاظاً على استمراريتهم الاقتصادية، قبل انسحاب الأندية الإنكليزية وبقاء ثلاثة أندية من كل من إيطاليا وإسبانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا أجراها قبل انسحاب الأندية الإنكليزية، قال أندريا أنييلي، أحد رموز الدوري السوبر والمستقيل من رئاسة رابطة الأندية الأوروبية ورئاسة فريق يوفنتوس الإيطالي : "بيننا نحن الأندية، هناك اتفاق بالدم، سنمضي قدماً، المشروع لديه نسبة 100% من النجاح".