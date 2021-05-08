برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس يرفضون التهديدات الموجهة لأندية دوري السوبر الأوروبي

دافعت أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس السبت عن مزايا دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، مستنكرة تهديدات الاتحاد الأوروبي (يويفا) الذي عاقب الجمعة تسعة أندية شاركت في إطلاق المسابقة المندثرة بعد 48 ساعة وكانت تهدف لمنافسة دوري الأبطال.

وبرغم انسحاب تسعة أندية من أصل 12 أسّست مشروع دوري السوبر، تعتزم أندية برشلونة وريال مدريد (إسبانيا) ويوفنتوس (إيطاليا) "المثابرة في السعي لايجاد حلول مناسبة، برغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل يويفا"، بحسب بيان مشترك نشرته الأندية الثلاثة على مواقعها الرسمية.

وجدّدت الأندية الثلاثة رغبتها أمام الفيفا واليويفا في إيجاد حلول مناسبة لتطوير لعبة كرة القدم.

وقالت الأندية في بيانها إن الدوري السوبر أطلق "بهدف توفير حلول للوضع الحالي غير المستدام في صناعة كرة القدم".

وكان يويفا أعلن الجمعة عن عقوبات مادية خفيفة بحق أرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام، مانشستر سيتي وليفربول الانكليزية، بالإضافة إلى ميلان وإنتر الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الاسباني التي "وافقت مجتمعة على دفع مبلغ 15 مليون يورو (18,25 مليون دولار أميركي) والتخلي عن 5 في المئة من إيراداتها على مدى موسم بالكامل"، ليُخصّص هذا المبلغ للناشئين والجذور في أوروبا.

ووضع الاتحاد القاري غرامة قدرها 100 مليون يورو في حال كرّرت هذه الأندية فكرة الانضمام مجدداً إلى مسابقة غير مسموح بها، و50 مليون يورو في حال التراجع عن التزاماتها.

وشكّك بيان الأندية الثلاث أن المنسحبين التسعة في ظلّ ضغوط الجماهير وسياسيين "تشاركوا المخاوف عينها.. بأن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان بقاء رياضتنا جذابة ومستمرة على المدى البعيد".

تابع البيان: "يؤسفنا رؤية أصدقائنا والشركاء المؤسسين لمشروع الدوري السوبر قد وجدوا أنفسهم في مثل هذا الموقف غير المتسق والمتناقض عندما وقعوا عدداً من الالتزامات ليويفا أمس".

وفيما أشار بيان الاتحاد القاري إلى أن هذه الأندية "اعترفت وقبلت بأن مشروع الدوري السوبر كان خطأ"، كشف بأنها وقعت "من دون تحفظ" بأنها تحترم قوانين الاتحاد الاوروبي و "تعهّدت المشاركة" في كلّ مسابقة قارية تتأهل إليها عن طريق "الجدارة الرياضية".

