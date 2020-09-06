وسجل هدف الفوز الوحيد لفريق المدرب راين غيغز لاعبه نيكو ويليامس برأسية قاتلة في الدقيقة 90+4.
وصار رصيد منتخب ويلز 6 نقاط في صدارة المجموعة.
وضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات المستوى الرابع فازت جزر فاروه على مستضيفتها أندورا 1-0.
وسجل هدف الفوز الوحيد لفريق المدرب راين غيغز لاعبه نيكو ويليامس برأسية قاتلة في الدقيقة 90+4.
وصار رصيد منتخب ويلز 6 نقاط في صدارة المجموعة.
وضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات المستوى الرابع فازت جزر فاروه على مستضيفتها أندورا 1-0.
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