وقائع المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان من قبل beIN SPORTS October 6, 2021 19:05 13:01 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحافي الخاص بمدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان قبل مواجهة بلجيكا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الخميس. مقابلات ديدييه ديشان المنتخب الفرنسي دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة إيطاليا (1) / (2) إسبانيا – التغطية الخاصة 0:42 دقيقة محروس يتوقع من فريقه تقديم أفضل ما لديه أمام كوريا 0:44 دقيقة خيتافي يقدم مدربه الجديد فلوريس لوسائل الإعلام 0:45 دقيقة حصة تدريبية للألمان استعداداً لمواجهة رومانيا 0:57 دقيقة ويليامز سعيد بما حققه 13:01 دقيقة ديشان: "مواجهة بلجيكا ستكون صعبة" 2:29 دقيقة برشلونة كان في حالة "إفلاس" في شهر مارس 0:41 دقيقة أوروغواي تستعد لملاقاة كولومبيا 1:04 دقيقة مدرب كوريا بينتو يدافع عن النجم سون قبل لقاء سوريا 1:18 دقيقة فاران: سنسعى للفوز