هولندا لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف أمام بلجيكا من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 14:54 1:51 دقيقة لحساب المجموعة الرابعة يبحث منتخب هولندا عن تفادي الخسارة بفارق ثلاثة أهداف أمام جاره وضيفه البلجيكّي حتّى يضمن بطاقة العبور نحو نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. تقارير إخبارية منتخب هولندا دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً مولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي 0:45 دقيقة أوجيه-ألياسيم يفوز على دجوكوفيتش 0:51 دقيقة فريق العالم يقلص الفارق مع فريق أوروبا 0:47 دقيقة تقارير: يوفنتوس مهتم بضم أسينسيو وغرييزمان 1:51 دقيقة هولندا لتفادي الخسارة بثلاثة أهداف أمام بلجيكا 0:53 دقيقة أنجليس غالاكسي يعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية 0:49 دقيقة تحذير من استخدام المواقع غير الرسمية لبيع التذاكر