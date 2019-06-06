وبادر الانكليز بافتتاح باب التهديف عبر النجم ماركوس راشفورد (32 من ركلة جزاء) قبل أن ينجح الهولنديون في تعديل النتيجة بفضل رأسية المدافع الواعد ماتياس دي ليخت (73) وعاد منتخب "الطواحين" ليتقدم في النتيجة في الحصة الإضافية الأولى بهدف وقعه كايل والكر بالخطأ في مرمى فريقه بعد كرة مشتركة مع كوينسي بروميس (97)، هذا الأخير الذي أمّن الفوز الهولندي وبطاقة التأهل بالهدف الثالث (114).

وهذه المرة الاولى منذ عام 1907 تسجل هولندا هدفين في الوقت الإضافي.

وللمرة الاولى حمل رحيم سترلينغ شارة القائد في مباراته الدولية الخمسين مع انكلترا. وأصبح نجم "سيتي" (24 عاماً و180 يوماً) ثالث أصغر انكليزي يصل إلى 50 مباراة دولية بعد واين روني (23 عاماً و159 يوماً) في 2009 ومايكل أوين (23 عاماً و179 يوماً) في 2003.

وكان لافتاً جلوس لاعبي ليفربول وتوتنهام على مقاعد البدلاء، بعد أقل من أسبوع على خوضهم نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ابتسم للأول بهدفين، فأراح ساوثغيت لاعبيه داني روز، إريك داير، هاري كاين وديلي آلي (توتنهام) وترنت ألكسندر أرنولد، جو غوميز وجوران هندرسون (ليفربول).

وعلى نقيض ذلك، دفع رونالد كومان من البداية بقلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم.

وشهدت المباراة حالتان دقيقتان تدخلت فيهما تقنية الفيديو المساعد "VAR" حيث ألغت هدفاً مسبوقاً بتسلل للإنكليزي جيسي لينغارد، كما أكدت عدم شرعية وجود ركلة جزاء لهولندا لاشتباه وجود لمسة يد على أحد المدافعين الانكليز.

وستتواجه هولندا في المباراة الختامية مع البرتغال، مستضيفة دوري نصف النهائي والنهائي، والتي تأهلت بدورها بجدارة وبذات النتيجة على حساب سويسرا (3-1).

شاهدوا ملخص اهداف وابرز احداث مباراة هولندا وانكلترا (3-1)

نهاية المباراة: هولندا تتأهل بالفوز على انكلترا (3-1)

- دق 114: هدف ا هولندا تنهي التشويق ا بروميس يعود لاستثمار خطأ متجدد وساذج من الدفاع الانكليزي ويسجل هدف تأمين الفوز الثالث بعد تسلمه تمريرة حاسمة من ديباي.

الشوط الإضافي الثاني

- دق 99: بيكفورد يتعملق أمام رأسية صاروخية لديباي.

- دق 97: هدف ا هولندا تتقدم وتقلب الطاولة على الانكليز ا خطأ دفاعي فادح من الانكليز استغله ديباي لينفرد ومن ثم يسدد أمام الحارس بيكفورد ولكن الأخير وضع الكرة أمام القادم من الخلف بروميس الذي وقع هدف التقدم بعد اصطدام الكرة بكايل والكر.

الشوط الإضافي الأول

نهاية الوقت الأصلي للمباراة: التعادل (1-1)

- 90+3: ديباي يحرم هولندا من هدف الانتصار بتسديدة عشوائية فوق المرمى بعد عمل تمهيدي رائع من بروميس.

- دق 90: هاري كين يقترب من تدوين هدف الفوز لبلاده من تسديدة مباغتة انحرفت قليلاً عن إطار المرمى.

- دق 82: هدف ملغي وفق الـ"VAR": جيسي لينغارد يسجل الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة ولكن الحكم الفرنسي كليمون توربان يلغيه بسبب وجود حالة تسلل دقيقة جداً على مهاجم مانشستر يونايتد.

- دق 78: فان ديبيك كاد يهدي منتخب الطواحين هدفاً ثانياً لولا تسديدة غير المركزة أمام المرمى.

- دق 73: هدف ا هولندا تتعادل ا المدافع الواعد دي ليخت يكفّر عن غلطته في هدف انكلترا ويوقه هدف التعادل من رأسية متقنة.

- دق 55: ممفيس ديباي يرد بقوة بعد افتكاكه كرة من والكر انفرد على إثرها بالمرمى ولكن تسديدته القوية اصطدمت بتميز الحارس بيكفورد الذي أنقذ الموقف.

- دق 53: جايدن سانشو يهدر فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني وقتل المباراة ولكن رأسيته وجدت الحارس سيليسن متمركزاً في المكان المناسب.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول: انكلترا تتقدم على هولندا (1-0)

- دق 42: فابيان ديلف في تهديد انكليزي جديد للدفاعات الهولندية وتسديدة لاعب سيتي تستقر بين أحضان سيليسن.

- دق 32: هدف ا انكلترا تفتتح النتيجة ا ماركوس راشفورد يمنح التقدم لإنكلترا من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد ارتكاب عرقلة في حقه من المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

- دق 21: ممفيس ديباي يكسر حالة جس النبض بين المنتخبين بتسديدة قوية لم تشكل أي تهديد على الحاري جوردان بيكفورد.

بداية المباراة

هولندا - انكلترا .. تشيكلتا المنتخبين