مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا

البث المباشر لمباراة كرواتيا وإسبانيا هو اليوم الأحد 18 يونيو في الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كرواتيا وإسبانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا في بث مباشر عبر الانترنت

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أرقام:

- خسرت كرواتيا مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة دولية لها، والتي جاءت في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر ضد الأرجنتين.

- كرواتيا تخوض المباراة النهائية لمسابقة رسمية للمرة الثانية في تاريخها بعد نهائي كأس العالم 2018>