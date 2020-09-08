سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة فرنسا وكرواتيا في أهم مباريات دوري الأمم الأوروبي اليوم الثلاثاء.

البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا سيكون اليوم الثلاثاء في الثامن من أيلول/سبتمبر في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة فرنسا وكرواتيا - مباشر

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