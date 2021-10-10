كيفية مشاهدة مباراة إسبانيا ضد فرنسا

مباراة إسبانيا وفرنسا - البث المباشر

مباراة إسبانيا ضد فرنسا تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS، لأن المنتخب الفرنسي بطل العالم سيحاول إضافة لقب جديد إلى خزائنه عندما يواجه نظيره الإسباني المتجدد في المشهد الختامي اليوم على ملعب "سان سيرو" في ميلانو.

إسبانيا كانت أطاحت بإيطاليا بطلة أوروبا بالفوز عليها (2-1) في نصف النهائي، في حين أقصت بطلة العالم فرنسا جارتها بلجيكا بالفوز عليها (3-2) في مباراة مثيرة تقدّم فيها البلجيكيون بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن ينتفض الديوك ويسجلون 3 أهداف في الشوط الثاني.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية هو اليوم الأحد في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم اليوم

مباراة إسبانيا ضد فرنسا ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM وسيتولى الزميل رؤوف خليف التعليق على المباراة.

كما يمكنك مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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