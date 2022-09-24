منتخب لاروخا بحاجة للانتصار وانتظار سقوط البرتغال أمام تشيكيا كي يحسمَ أمر بطاقة نصف النهائي قبل الجولة الأخيرة، إذ يتصدر رجال المدرب لويس إنريكيه المجموعة برصيد ثماني نقاط.



أما المنتخب السويسري فيسعى لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني حيث يتذيل ترتيبَ المجموعة برصيد ثلاث نقاط فقط.

