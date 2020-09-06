

ضربت إسبانيا أكثر من عصفور بحجر واحد بعدما تجاوزت ضيفتها أوكرانيا 4-0 يوم الأحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة (المستوى الأول) لدوري الأمم الأوروبية.

وتمكن منتخب إسبانيا من حسم المباراة مبكراً بفضل ثنائية قائده سيرجيو راموس (3 من ركلة جزاء و29) وهدف رائع من الواعد أنسو فاتي (32) قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الرابع (84).

وإضافة لاقتناص إسبانيا للصدارة من أوكرانيا، فإن مدربها لويس إنريكي نجح في الرهان على العديد من الأسماء الجديدة ولعل أبرزها فاتي مهاجم برشلونة.

وصار رصيد إسبانيا أربع نقاط بينما تجمّد رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط.

مباراة إسبانيا وأوكرانيا - التغطية الخاصة

(89) محاولتان جديدتان من إسبانيا التي تملك الرغبة في إضافة الهدف الخامس.

هدف (84) البديل فيران توريس يضيف الهدف الرابع من تسديدة متقنة.

(78) بياتوف ينقذ أوكرانيا من تلقي الهدف الرابع.

(66) مجهود فردي مميز من مرينو ينهيه بتسديدة مكان وقوف الحارس.

(63) الحكم يحرم إسبانيا من الهدف الرابع بحجة التسلل وسط غياب تقنية الفيديو.

(62) تسديدة قوية من أولمو يتألق الحارس في إبطال خطورتها.

أوكرانيا غير قادرة على مجاراة إسبانيا أو حتى إزعاج دي خيا في أول 10 دقائق من الشوط الثاني.

(17 عاماً و311 يوماً) أصبح فاتي أصغر إسباني يسجل هدفاً دولياً.

انتهاء الشوط الأول بتقدم إسباني صريح 3-0.

(44) ألكانتارا يضيع بغرابة فرصة الهدف الرابع.

هدف (32) فاتي يتوّج مستواه الرائع بهدف جميل عقب تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء.

هدف (29) ضربة رأس ذكية من راموس تمنح إسبانيا الهدف الثاني.

(26) ماتفينكو يبعد كرة فاتي المقصية قبل دخولها مرمى أوكرانيا.

(23) فاتي يتلاعب بالدفاع الأوكراني ويسدد بجوار المرمى.

(17) إسبانيا اقترب من التسجيل في مناسبتين لكن الحظ عاند فاتي ومرينو.

(16) ضربة رأس من راموس بين يدي بياتوف حارس أوكرانيا.

(12) تسديدة ريغولين الذي كسر مصيدة التسلل تخطئ المرمى.

إسبانيا تسير الدقائق الـ10 الأولى بهدوء وأوكرانيا عاجزة عن تشكيل أي خطورة تذكر.

هدف (3) إسبانيا تضرب مبكراً بهدف من راموس الذي نجح بتنفيذ ركلة جزاء حصل عليها فاتي.