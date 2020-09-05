منتخب فرنسا ييستعد لمواجهة السويد من قبل beIN SPORTS September 5, 2020 11:57 3:11 دقيقة وسط معاناة من تأثيرات وباء كورونا على لاعبيه، يستعد المنتخبُ الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان لمواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية... تقارير إخبارية ديدييه ديشان منتخب فرنسا المنتخب السويدي دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين رومانيا وإيرلندا الشمالية 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 2:56 دقيقة هولندا تتجاوز عقبة بولندا بنجاح 3:55 دقيقة منتخب التشيك يعود بانتصار كبير من أرض سلوفاكيا 3:45 دقيقة منتخب البوسنة يجبر إيطاليا على اقتسام النقاط 2:05 دقيقة صعوبات محطم الأرقام القياسية 1:32 دقيقة "ثورة" كومان في برشلونة 1:48 دقيقة خورخي ميسي والد برتبة وكيل لاعبين 4:57 دقيقة ميسي يخرج عن صمته ويقرّر البقاء في برشلونة 2:42 دقيقة رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بعيون مدريدية