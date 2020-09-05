منتخب فرنسا يستعد لمواجهة السويد من قبل beIN SPORTS September 5, 2020 11:57 3:11 دقيقة وسط معاناة من تأثيرات وباء كورونا على لاعبيه، يستعد المنتخبُ الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان لمواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية... تقارير إخبارية ديدييه ديشان منتخب فرنسا المنتخب السويدي دوري الأمم الأوروبية -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة منتخب فرنسا يستعد لمواجهة السويد 2:43 دقيقة إنكلترا - أيسلندا المواجهة تتكرر بعد 4 سنوات 0:50 دقيقة فان دايك: خضنا مباراة صعبة رغم الفوز 0:30 دقيقة إبراهيم دياز رسمياً في ميلان 0:26 دقيقة أرسنال يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن سيبايوس 3:53 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين رومانيا وإيرلندا الشمالية 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 2:56 دقيقة هولندا تتجاوز عقبة بولندا بنجاح 3:55 دقيقة منتخب التشيك يعود بانتصار كبير من أرض سلوفاكيا 3:45 دقيقة منتخب البوسنة يجبر إيطاليا على اقتسام النقاط