وافتتح إدين دزيكو التسجيل في الدقيقة 57 ثم أدرك ستيفانو سينسي التعادل في الدقيقة 67.

وفشل المنتخب الإيطالي في تحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي، لكنه حافظ على سجله خالياً من الهزيمة.

مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين إيطاليا والبوسنة والهرسك 1-1.

دق 90: محمد بيسيتش أضاع فرصة تحقيق الفوز بعد أن اخترق حصون إيطاليا وسدد لكن كرته مرت قريبة من الشباك.

دق 83: إدين فيسكا اقترب من هز الشباك بعد تصويبة قوية صدها دوناروما بصعوبة.

دق 75: رأسية البديل نيكولو زانيولو دون تركيز

دق 71: تصويبة أليساندرو فلورينزي يبعدها الحارس إبراهيم سيهيك بصعوبة

دق 67: سينسي يسجل هدف التعادل للمنتخب الإيطالي (1-1)

دق 60: تصويبة دزيكو سهلة للحارس دوناروما

دق 57: الهداف إدين دزيكو يفتتح التسجيل لمنتخب البوسنة 1-صفر

دق 53: أرمين هودزيتش كاد أن يفتتح التسجيل بعد أن توغل داخل المنطقة وتجاوز الحارس لكن كرته الأرضية وجدت القائم فذهبت أدراج الرياح

دق 52: بعد مجهود فردي، حاول انسيني وضع الكرة في الزاوية البعيدة إلا ان حارس المنتخب البوسني كان بالمرصاد

دق 50: ايطاليا تشدد الخناق على المنتخب البوسني في محاولة لافتتاح التسجيل

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 36: نيكولو باريلا يصوب من بعد حوالي 30 متراً لكن كرته كانت بعيدة

دق 33: أندريا بيلوتي حاول خداع الحارس البوسني لكن تصويبته كانت ضعيفة

دق 27: تصويبة إدين فيسكا (البوسنة والهرسك) كانت دون تركيز

دق 18: محاولة انسيني من كرة ثابتة من على مشارف المنطقة مرت برداً وسلاماً على شباك البوسنة

دق 12: انسيني يشق الملعب ويمرر كرة رائعة لزميله فيديريكو كييزا الذي صوب في الشباك الصغيرة

الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول

بداية المواجهة على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

منتخب إيطاليا

منتخب البوسنة والهرسك