واستدعى المدرب فرناندو سانتوش ستة وعشرين لاعباً للدخول في معسكر إعدادي تحضيراً لخوض ثلاث مواجهات في افتتاح دوري الأمم الأوروبية.

وسيلاقي المنتخب البرتغالي جاره الإسباني في الثاني من الشهر المقبل، قبل أن يواجهَ كل من سويسرا وجمهورية تشيكيا.

