المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو سيكون عليه تجنبُ الخسارة في هذه الجولة ما قبل الأخيرة عندما يواجه منتخبَ جمهورية التشيك وعينه على الفوز الثالث قبل مواجهة المنتخب الإسباني الذي يتصدر المجموعة بفارق نقطة واحدة.



ولن يكون الأمر سهلا على البرتغاليين أمام المنتخب التشيكي الذي سيحاول أن يصعبَ الأمورَ عليهم في هذا الحوار

