واستقبل الملكُ في العاصمة الإسبانية مدريد، البعثة َ العائدة من هولندا متوجةً بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، حيث تم التقاط الصور التَذكارية مع اللاعبين والطاقم التدريبي، إضافة إلى إهداء الملك فيليب السادس قميصَ المنتخب الإسباني بالرقم اثني عشر.
ملك إسبانيا يستقبل بعثة المنتخب في مدريد بعد التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية
واستقبل الملكُ في العاصمة الإسبانية مدريد، البعثة َ العائدة من هولندا متوجةً بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، حيث تم التقاط الصور التَذكارية مع اللاعبين والطاقم التدريبي، إضافة إلى إهداء الملك فيليب السادس قميصَ المنتخب الإسباني بالرقم اثني عشر.
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