واستقبل الملكُ في العاصمة الإسبانية مدريد، البعثة َ العائدة من هولندا متوجةً بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ المنتخب، حيث تم التقاط الصور التَذكارية مع اللاعبين والطاقم التدريبي، إضافة إلى إهداء الملك فيليب السادس قميصَ المنتخب الإسباني بالرقم اثني عشر.

