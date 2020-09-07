- مشاهدة مباراة إيطاليا وهولندا بث مباشر وحصري
- كيف يمكن مشاهدة مباراة إيطاليا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية
إيطاليا وهولندا - أبرز أحداث المباراة
انطلاق الشوط الثاني
الدقيقة 45 + 2 - هدف مباغت للمنتخب الإيطالي الأفضل مع نهاية الشوط الأول، الأزوري يواصل هجماته من الجانب الأيسر، لورنزو إنسيني مرر الكرة للمتحرك بشكل رائع ايموبيلي الذي رفع الكرة متقنة ارتقى لها لاعب الوسط نيكولو باريلا وسددها بقوة محرزاً الهدف الأول لمنتخب بلاده.
الدقيقة 32 - فينالدوم لاعب وسط ليفربول والمنتخب الهولندي يتوغل بدون أي تدخل من مدافعي إيطاليا ثم سدد كرة أرضية أمسكها بثبات حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما.
الدقيقة 19 - شيرو ايموبيلي سدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء الهولندية ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من القائم الأيسر للحارس سيليسين.
الدقيقة 17 - الظهور الأخطر هجومياُ للمنتخب الإيطالي، ليوناردو سبينازولا يتوغل من الجانب الأيسر ويرفع كرة عرضية يرتقي لها نيكولو زانيولو ويسددها "على الطائر" بركلة مقصية مزدوجة ذهبت فوق عارضة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين,
الدقيقة العاشرة - لا توجد هجمات خطرة على المرميين إلى الآن إلا أن المنتخب الهولندي يبدو أخطر وأكثر نشاطاً على الصعيد الهجومي بفضل تحركات ممفيس ديباي وفينالدوم من الجانب الأيمن.
الدقيقة الأولى – حكم المباراة فليكس بريخ يعلن انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الهولندي صاحب الأرض ونظيره الإيطالي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
تشكيلة المنتخبين
منتخب هولندا
منتخب إيطاليا
مباراة إيطاليا وهولندا - المواجهات المباشرة
- رسميا التقى المنتخبان الإيطالي والهولندي في 21 مباراة رسمية سابقة.
- فاز المنتخب الإيطالي في 9 مباريات.
- فازت هولندا في 3 مباريات.
- تعادل المنتخبان في 9 مباريات.
- سجل المنتخب الإيطالي 28 هدفاً في شباك هولندا
- أحرز المنتخب الهولندي 21 هدفاً في شباك الأزوري.
سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إيطاليا وهولندا اليوم الإثنين في أهم مباريات دوري الأمم الأوروبية
البث المباشر لمباراة إيطاليا وهولندا سيكون اليوم الاثنين في السابع من أيلول/سبتمبر في الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة إيطاليا وهولندا - مباشر
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