إيطاليا وهولندا - أبرز أحداث المباراة

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 45 + 2 - هدف مباغت للمنتخب الإيطالي الأفضل مع نهاية الشوط الأول، الأزوري يواصل هجماته من الجانب الأيسر، لورنزو إنسيني مرر الكرة للمتحرك بشكل رائع ايموبيلي الذي رفع الكرة متقنة ارتقى لها لاعب الوسط نيكولو باريلا وسددها بقوة محرزاً الهدف الأول لمنتخب بلاده.

الدقيقة 32 - فينالدوم لاعب وسط ليفربول والمنتخب الهولندي يتوغل بدون أي تدخل من مدافعي إيطاليا ثم سدد كرة أرضية أمسكها بثبات حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما.

الدقيقة 19 - شيرو ايموبيلي سدد كرة مباغتة من داخل منطقة الجزاء الهولندية ذهبت إلى خارج الملعب على بعد سنتيمترات قليلة من القائم الأيسر للحارس سيليسين.

الدقيقة 17 - الظهور الأخطر هجومياُ للمنتخب الإيطالي، ليوناردو سبينازولا يتوغل من الجانب الأيسر ويرفع كرة عرضية يرتقي لها نيكولو زانيولو ويسددها "على الطائر" بركلة مقصية مزدوجة ذهبت فوق عارضة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين,

الدقيقة العاشرة - لا توجد هجمات خطرة على المرميين إلى الآن إلا أن المنتخب الهولندي يبدو أخطر وأكثر نشاطاً على الصعيد الهجومي بفضل تحركات ممفيس ديباي وفينالدوم من الجانب الأيمن.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة فليكس بريخ يعلن انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الهولندي صاحب الأرض ونظيره الإيطالي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.