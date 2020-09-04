موعد مباراة انتر إيطاليا والبوسنة والهرسك

البث المباشر لمباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك اليوم الجمعة 4 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك - لحظة بلحظة

دق 50: ايطاليا تشدد الخناق على المنتخب البوسني في محاولة لافتتاح التسجيل

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 36: نيكولو باريلا يصوب من بعد حوالي 30 متراً لكن كرته كانت بعيدة

دق 33: أندريا بيلوتي حاول خداع الحارس البوسني لكن تصويبته كانت ضعيفة

دق 27: تصويبة إدين فيسكا (البوسنة والهرسك) كانت دون تركيز

دق 18: محاولة انسيني من كرة ثابتة من على مشارف المنطقة مرت برداً وسلاماً على شباك البوسنة

دق 12: انسيني يشق الملعب ويمرر كرة رائعة لزميله فيديريكو كييزا الذي صوب في الشباك الصغيرة

الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في المستوى الأول

بداية المواجهة على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا

التشكيلة الأساسية للمنتخبين:

منتخب إيطاليا

منتخب البوسنة والهرسك