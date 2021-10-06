

مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا

معلومات البث المباشر لمباراة إيطاليا وإسبانيا

مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة إيطاليا وإسبانيا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها beIN SPORTS الليلة نظراً لعراقة المنتخبين وطموحاتهما الكبيرة لبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويأمل المنتخب الإيطالي بطل "يورو 2020" أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لتجاوز عقبة إسبانيا العنيدة ومواصلة السلسلة الرائعة والتي بلغت 37 مباراة دون هزيمة تحت قيادة المدرب المحنّك روبرتو مانشيني.

في المقابل لن يكون المنتخب الإسباني "لا روخا" صيداً يسيراً للـ"لا سكوادرا أدزورا" إذ سيخوض رجال المدرب لويس إنريكي مباراة ثأرية بعد خسارة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 أمام الأتزوري بركلات الترجيح.

مباراة إيطاليا وإسبانيا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة إيطاليا وإسبانيا اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (21:45)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة إيطاليا وإسبانيا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.