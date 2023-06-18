مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا

البث المباشر لمباراة كرواتيا وإسبانيا هو اليوم الأحد 18 يونيو في الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة كرواتيا وإسبانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

النقل المباشر:

الشوط الثاني:

- د 74 فابيان لويز استغل خروج الحارس الكرواتي وحاول إسقاط الكرة بلا جدوى.

- د 66 بعكس مجريات اللعب رودري سدد كرة قوية نحو مرمى كرواتيا لكنها لم تصب الشباك.

- د 57 رأسية قريبة من أسينسيو تعلو قليلاً عن العارضة.

- د 51 فرصة خيرة بعد أن سدد جوزيب يورانوفيتش من وضعية مريحة لكنها ابتعدت عن المرمى

- بداية الحصة الثانية من اللقاء بضغط كرواتي واضح أول 5 دقائق.

الشوط الأول:

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 39 كرواتيا تحاول بالكرات الرأسية ومرة أخرى بيريزيتش لكنها لاقت المصير ذاته.

- د 31 رأسية خادعة من بيريزيتش يتطاول لها سايمون.

- رغم التوازن من حيث الأداء ولكن إسبانيا تبدو قادرة على الوصول بسرعة.

- د 23 لابورت يعود وينفذ الكرة من أمام كراماريتش الذي كاد ينفرد بالمرمى.

- د 12 غافي سدد كرة قريبة للغاية لكنها جاورت القائم.

- د 05 مرور خمس دقائق من اللعب في وسط الميدان، والسمة الأساسية هي اللعب بهدوء وحذر.

- د 01 الحكم الألماني فيليكس تسفاير يطلق صافرة البداية.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡ESTE ES EL 𝗢𝗡𝗖𝗘 DE LA FINAL!!



👥 Así sale la Selección española dirigida por Luis de la Fuente en De Kuip para luchar por la #NationsLeague.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡Vamos, equipo!! ¡¡Queremos hacer historia!! #VamosEspaña pic.twitter.com/B3iXRj4gob — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2023

مشاهدة مباراة كرواتيا وإسبانيا في بث مباشر عبر الانترنت

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أرقام:

- خسرت كرواتيا مباراة واحدة فقط من آخر 16 مباراة دولية لها، والتي جاءت في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر ضد الأرجنتين.

- كرواتيا تخوض المباراة النهائية لمسابقة رسمية للمرة الثانية في تاريخها بعد نهائي كأس العالم 2018.

- إسبانيا تخوض نهائي مسابقة رسمية للمرة للمرة الثامنة في تاريخها.