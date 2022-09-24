مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا من قبل beIN SPORTS September 24, 2022 18:28 0:53 دقيقة قال مدرب إيطاليا روبيرتو مانشيني إن الفوزَ على منتخب من حجم المنتخب الإنكليزي في دوري الأمم الأوروبية يُعَدُ انتصاراً كبيراً، مُذكراً أن مُنتخَبَهُ فشل في بلوغ كأس العالم رغم سيطرتِه الكاملة خلال مباراةِ حسمِ التأهل. مقابلات منتخب إيطاليا منتخب إنكلترا روبيرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مانشيني يشيد بالفوز على إنكلترا 0:47 دقيقة بيريتيني يتغلب على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم 2:09 دقيقة ديبالا ...الفتى الذهبي الذي يناديه عرش روما 3:44 دقيقة قادة المشجعين العُمانيين يواصلون تحضيراتهم 1:29 دقيقة غيلبرتو يثني على اختيارات تشي تشي 3:09 دقيقة انطلاق الجولة الترويجية لكأس العالم في قطر 0:54 دقيقة سولير متفائل بحظوظ منتخب إسبانيا في مونديال قطر 0:49 دقيقة اختتام البرنامج التدريبي المتكامل لقوة الاحتياط 0:45 دقيقة برشلونة يكشف طبيعة إصابة مدافعيه كوندي وأراوخو 0:39 دقيقة منتخب البرتغال يبحث عن نتيجة جيدة أمام التشيك