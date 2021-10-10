مانتشيني يشيد بالأداء ومارتينيث يتحدّث عن النتيجة October 10, 2021 21:24 1:27 دقيقة أكد روبيرتو مانتشيني إنّ فريقَه لعب بشكل ٍ جيّد أمام بلجيكا وأمام إسبانيا ومن جهته قال روبيرتو مارتينيث، مدربُ بلجيكا، إنّ نتيجةمباراتـي فرنسا وإيطاليا لا تدُلُّ بالضّرورة على سوء أداء فريقه. مقابلات دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإيطالي المنتخب الإسباني -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة بوليفيا تقتنص الفوز من أمام بيرو 1:24 دقيقة ديشان يتحدث عن سر الانتصار بدوري الأمم الأوروبية 0:37 دقيقة كيمبيمبي: "الانتصار لم يكن سهلاً" 3:06 دقيقة شاهد مراسم تتويج فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية 0:46 دقيقة إيريك غارسيا يشرح ما حدث في هدف مبابي 4:29 دقيقة فرنسا تهزم إسبانيا وتتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية 1:07 دقيقة بيراردي: "كان من المهم تحقيق الفوز" 1:27 دقيقة مانتشيني يشيد بالأداء ومارتينيث يتحدّث عن النتيجة 1:07 دقيقة لقب ماراثون شيكاغو من نصيب تورا وشيبنغيتيش 0:53 دقيقة النجم السابق روي كوستا رئيساً جديداً لفريق بنفيكا