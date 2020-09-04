وافتتح المنتخل الروماني النتيجة بواسطة جورجي بوشكاش (25) قبل أن يتمكن نظيره الإيرلندي الشمالي من معادلة الكفة عبر غافين وايت (86).

وأنهى الضيوف المباراة منقوصين من خدمات المدافع جوشوا ماغينيس الذي أقصي من الميدان مع مطلع الدقيقة 39 لجمعه إنذارين.

وضمن نفس المجموعة، حققت النمسا فوزاً ثميناً على حساب مضيفتها النرويج بهدفين لواحد.

وسجّل للمنتخب النمساوي كل من ميكايل غريغوريتش (35) ومارسيل سابيتزر (54 من ركلة جزاء) في حين وقّع نجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند هدف نظيره النرويجي الوحيد (66).