كيليني: "ارتكبنا العديد من الأخطاء" من قبل beIN SPORTS October 6, 2021 23:10 1:02 دقيقة أكد المدافع جورجيو كيليني بأن المنتخب الإيطالي ارتكب العديد من الأخطاء ما ساهم في فوز إسبانيا بالمباراة. مقابلات دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإيطالي جورجيو كيليني -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة فيران توريس: "سأكون جاهزاً لخوض النهائي" 1:02 دقيقة كيليني: "ارتكبنا العديد من الأخطاء" 0:54 دقيقة نهائي مصري خالص في بطولة أميركا المفتوحة للسيدات 4:43 دقيقة إسبانيا تتجاوز إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم 0:56 دقيقة ريال مدريد يعود بنقاط الفوز من أرض خاركيف 0:34 دقيقة تعادل مخيب بين غينيا والسودان في تصفيات المونديال 0:42 دقيقة محروس يتوقع من فريقه تقديم أفضل ما لديه أمام كوريا 0:44 دقيقة خيتافي يقدم مدربه الجديد فلوريس لوسائل الإعلام 0:45 دقيقة حصة تدريبية للألمان استعداداً لمواجهة رومانيا 0:57 دقيقة ويليامز سعيد بما حققه