هذا ونشر موقع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، الخبر مؤكداً فيه عدم حضور اللاعبَيْن بعد اتفاقهما على ذلك مع المدرب زلاتكو داليتش.

وسيتجمع المنتخب الكرواتي يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، للاستعداد للمباراتين اللتين ستقامان في بورتو وسان دوني.



