افتتح دونيايل مالين التسجيل لهولندا في الدقيقة 34 وأدرك أندريه كراماريتش التعادل لكرواتيا من ركلة جزاء في الدقيقة 55، قبل أن يسجّل ماريو باساليتش الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة 73، إلا أن منتخب الطواحين سجّل هدفاً قاتلاً في الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع عبر البديل نوا لانغ فارضاً شوطين إضافيين.

ولم ينتظر رجال المدرب زلاتكو داليتش طويلاً لإحراز هدف التقدم إثر تسديدة قوية من خارج المنطقة للبديل برونو بيتكوفيتش في الدقيقة 98 قبل أن ينجح المخضرم لوكا مودريتش في تعزيز النتيجة بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 116 من عمر المباراة.

وضربت كرواتيا ثالثة مونديال قطر، موعداً في المشهد الختامي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع بين إسبانيا وإيطاليا الخميس.

