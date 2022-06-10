كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك من قبل beIN SPORTS June 10, 2022 11:19 0:31 دقيقة أنهى المنتخب الكرواتي تحضيراته لمواجهة مضيفه منتخب الدنمارك ضمن منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية. تقارير إخبارية دوري الأمم الأوروبية كرواتيا الدنمارك -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة تيم كاهيل: "سأعيش تجربة المونديال كمشجع" 0:31 دقيقة كرواتيا تتجهز لمواجهة الدنمارك 5:23 دقيقة المغرب يفتتح مشواره بفوز متأخر على جنوب إفريقيا 0:41 دقيقة فاوت يحتفظ بالقميص الأصفر 0:48 دقيقة تدابير جديدة في إنكلترا للتصدي لسوء سلوك الجماهير 0:45 دقيقة محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في 2022 2:59 دقيقة إثيوبيا تفاجئ مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 1:00 دقيقة بلاتر يدافع عن بلاتيني 0:34 دقيقة فوز أول للكاميرون ومالي تتجاوز جنوب السودان 0:33 دقيقة السعودية واليابان إلى ربع النهائي