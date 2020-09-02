وتشهد الجولة الأولى التي تستمر لثلاثة أيام على مباريات مهمة تبدأ الخميس مع لقاء عملاقين هما المانيا وضيفتها إسبانيا ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الاول.

ويحل منتخب "لا روخا" ضيفاً في شتوتغارت على المانشافت بطل العالم عام 2014 في البرازيل، في أول مباراة تنافسية تجمع المنتخبين منذ نصف نهائي كأس العالم 2010 التي حسمتها اسبانيا بهدف نظيف برأسية كارليس بويول قبل ان تمضي قدما وتفوز بالنهائي على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.

وبعد قرابة عقد من الزمن على تلك المواجهة، وجوه قليلة لا زالت موجودة في كلا المنتخبين، إذ إن طوني كروس هو الوحيد الذي لا يزال مع المانيا في حين أن سيرخيو راموس، سيرجيو بوسكيتس وخيسوس نافاس لا يزالون في صفوف منتخب إسبانيا.

واستدعى المدرب لويس انريكي جناح برشلونة الشاب أنسو فاتي (17 عاما) للمرة الأولى الى صفوف المنتخب الوطني إضافة الى لاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني تياغو الكانتارا، في حين خسر جهود أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون الانكليزي الذي استدعي للمرة الأولى إلى المنتخب بسبب اصابته بـ"كوفيد-19" إسوة بميكيل اوريازابال لاعب ريال سوسدييداد.

وقال إنريكي الذي سيشرف للمرة الأولى على المنتخب بعد عودته إلى رأس الجهاز الفني في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت لفترة ثانية بعد أولى بين تموز/يوليو 2018 وحزيران/يونيو 2019 "لو كنا سنخوض بطولة أوروبا غدا، هذا سيكون فريقي. على جميع اللاعبين ان يقوموا بخطوة الى الامام، سواء كانوا في عمر 17 أو 19 أو 33 عاماً. أنسو فاتي بات في مستوى يمكنه من التواجد هنا معنا. أريد أن أرى (أداما تراوري) يتدرب معناً. لقد تقدم كثيراً، إنه جوهرة ذات إمكانيات هائلة".

إسبانيا قوة كبيرة

وسيغيب زملاء الكانتارا في العملاق البافاري عن المباراة بعد أن قرر المدرب يواكيم لوف منحهم قسطاً من الراحة عقب التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 23 آب/أغسطس الفائت، وهم الحارس الأول مانويل نوير، سيرج غنابري، يوشوا كيميش وليون غوريتسكا.

وستشكل المباراة فرصة للوف لاختبار بعض لاعبيه لاسيما الجناح لورا سانيه القادم من مانشستر سيتي الانكليزي إلى بايرن هذا الصيف والذي ابعدته اصابة قوية في ركبته في آب/أغسطس 2019 عن الملاعب طيلة الموسم الفائت، اضافة إلى القناص تيمو فيرنر المنضم حديثا الى تشلسي الانكليزي من لايبزيغ وكاي هارفتس لاعب باير ليفركوزن الذي بات قريباً أيضاً من النادي اللندني.

وقال لوف الذي يشرف على المنتخب منذ عام 2006 "نحن سعداء بعودة الفريق إلى أرض الملعب ولفرصة خوض مباريات دولية مجددا".

أما سانيه (24 عاما) فأكد في مقابلة مع موقع الاتحاد الالماني للعبة "أعتقد أنني جاهز بنسبة 80 في المئة"، مضيفاً "بالطبع افتقد للايقاع وللمباريات".

وتشهد تشكيلة ألمانيا عودة مدافع بايرن نيكلاس زوله الذي عانى أيضاً من اصابة في الركبة في تشرين الاول/اكتوبر الفائت، وعاد الى المنافسات في الادوار الإقصائية لدوري الابطال في لشبونة في آب/أغسطس الماضي، وتألق عندما حل بديلا لجيروم بواتينغ الذي اصيب خلال فوز فريقه 1-صفر على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

وقال زوله "اشتقت لممارسة ما أحبه. اسبانيا قوة كبيرة في كرة القدم وتملك لاعبين رائعين".

ويأمل زوله (24 عاماً) أن يلهم نجاح بايرن القاري المنتخب الوطني في استعداداته لبطولة أوروبا التي أرجئت من صيف 2020 الى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وقال "لقد حققنا أمرا عظيما مع بايرن ميونيخ. يجب ان يشكل حافزا للمزيد من الالقاب. ويجب أن نستغل دوري الامم للاستعداد جديا لكأس أوروبا الصيف المقبل".

وفي المباراة الاخرى من المجموعة ذاتها تحل سويسرا ضيفة على أوكرانيا الخميس، على ان تستضيف الأولى المانيا الأحد في الجولة الثانية، في حين تحل أوكرانيا ضيفة على اسبانيا.

وقال مدرب اوكرانيا الأسطورة اندري شيفتشنكو المتوج بالكرة الذهبية عام 2004 "نستحق ان نكون في المستوى الأول. نتعامل مع دوري الأمم على أنها مسابقة مهمة جداً حيث يحظى العديد من اللاعبين اليافعين بفرصة إثبات أنفسهم والمنافسة لايجاد مكان لهم في التشكيلة الاساسية".

بايل يبحث عن ذاته

وفي أبرز مباريات الخميس، يستضيف المنتخب الفنلندي نظيره الويلزي في المجموعة الرابعة من المستوى الثاني حيث ستتوجه الانظار إلى غاريث بايل الذي غاب عن معظم مباريات ريال مدريد الإسباني بعد استئناف الدوري المحلي في حزيران/يونيو والذي احرز لقبه النادي الملكي.

ولا يزال مستقبل بايل غامضاً في كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إلا أن مدرب المنتخب الويلزي راين غيغر يضع كامل ثقته في صاحب الـ31 عاماً قائلاً:" يصل دائما الى التدريبات وهو جاهز بدينا ومتحمس للعب".

وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها تلتقي بلغاريا مع ضيفتها ايرلندا.

وفي المباريات الأخرى الخميس، تلتقي روسيا مع صربيا وتركيا مع المجر في المجموعة الثالثة من المستوى الثاني، وسلوفينيا مع اليونان ومولدوفا مع كوسوفو في المجموعة الثالثة من المستوى الثالث، ولاتفيا مع اندورا وجزر فارو مع مالطا في المجموعة الأولى من المستوى الرابع.



