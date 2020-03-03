وكشفت قرعة دوري الأمم الأوروبية عن مباريات منتظرة خاصة فرنسا بطلة العالم ووصيفتها كرواتيا، والبرتغال بطلة أوروبا ووصيفتها فرنسا.

وتوزعت المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات إذ ضم كل مستوى من المستويات الثلاثة الأولى 16 منتخباً، حيث تمّ توزيع هذه المنتخبات الـ16 على أربع مجموعات.

وفيما يتعلق بالمستوى الرابع فضم سبعة منتخبات انقسمت على مجموعتين ضمت واحدة منها أربعة منتخبات والثانية ثلاثة.

وفازت البرتغال بلقب النسخة الأولى من البطولة عقب تخطي هولندا في النهائي.

ويتأهل أبطال مجموعات المستوى الأول إلى نصف النهائي.

المستوى الأول:

المجموعة الأولى: هولندا وإيطاليا والبوسنة وبولندا

المجموعة الثانية: إنكلترا وبلجيكا والدنمارك وإيسلندا

المجموعة الثالثة: البرتغال وفرنسا والسويد وكرواتيا

المجموعة الرابعة: سويسرا وإسبانيا وأوكرانيا وألمانيا

المستوى الثاني



المجموعة الأولى: النمسا والنرويج وإيرلندا الشمالية ورومانيا

المجموعة الثانية: تشيكيا واسكتلندا وسلوفاكيا وإسرائيل

المجموعة الثالثة: روسيا وصربيا وتركيا والمجر

المجموعة الرابعة: ويلز وفنلندا وجمهورية إيرلندا وبلغاريا



المستوى الثالث:

المجموعة الأولى: أذربيجان ولوكسمبورغ وقبرص ومونتينيغرو

المجموعة الثانية: أرمينيا وإستونيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا

المجموعة الثالثة: مولدافيا وسلوفينيا وكوسوفو واليونان

المجموعة الرابعة: كازخستان وليتوانيا وبيلاروسيا وألبانيا

المستوى الرابع:

المجموعة الأولى: مالطا وأندورا ولاتفيا وجزر فارو

المجموعة الثانية: سان مارينو وليشتنشتاين وجبل طارق