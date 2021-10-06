فيران توريس: "سأكون جاهزاً لخوض النهائي" من قبل beIN SPORTS October 6, 2021 23:17 0:57 دقيقة أكد فيران توريس بأنه سيكون جاهزاً لخوض المباراة النهائية رغم خروجه مصاباً من المواجهة التي قاد فيها المنتخب الإسباني للفوز على إيطاليا 2-1. مقابلات دوري الأمم الأوروبية المنتخب الإسباني فيران توريس -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة فيران توريس: "سأكون جاهزاً لخوض النهائي" 1:02 دقيقة كيليني: "ارتكبنا العديد من الأخطاء" 0:54 دقيقة نهائي مصري خالص في بطولة أميركا المفتوحة للسيدات 4:43 دقيقة إسبانيا تتجاوز إيطاليا وتبلغ نهائي دوري الأمم 0:56 دقيقة ريال مدريد يعود بنقاط الفوز من أرض خاركيف 0:34 دقيقة تعادل مخيب بين غينيا والسودان في تصفيات المونديال 0:42 دقيقة محروس يتوقع من فريقه تقديم أفضل ما لديه أمام كوريا 0:44 دقيقة خيتافي يقدم مدربه الجديد فلوريس لوسائل الإعلام 0:45 دقيقة حصة تدريبية للألمان استعداداً لمواجهة رومانيا 0:57 دقيقة ويليامز سعيد بما حققه