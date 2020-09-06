وسجل اللاعب فريدريك يانسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز منتخب ويلز على بلغاريا بهدف دون رد.

ويحتل منتخب ويلز صدارة المجموعة بـ6 نقاط فيما يأتي منتخب فنلندا في مركز الوصافة بـ3 نقاط ويملك كل من بلغاريا وايرلندا نقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة من المستوى الثالث، تفوق المنتخب السلوفيني على ضيفه منتخب مولدوفا بهدف دون رد سجله اللاعب داميان بوهار في الدقيقة 28.

وفي المجموعة الأولى من المستوى الرابع، انتصر منتخب جزر فاروه على مضيفه منتخب جزر فاروه بهدف دون مقابل سجله اللاعب كليمينت أولسن.



