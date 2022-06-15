فليك يشكر ومانشيني يشيد رغم الهزيمة من قبل beIN SPORTS June 15, 2022 15:15 1:25 دقيقة شكر المدرب هانزي فليك لاعبي المنتخب الألماني على أدائهم مؤكداً أنهم استحقوا الفوز فيما اعتبر روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا أنهم قدموا مباراة جيدة على الرغم من الخسارة. مقابلات دوري الأمم الأوروبية روبرتو مانشيني هانزي فليك -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة ليفربول يكمل إجراءات التعاقد مع نونيز 1:25 دقيقة فليك يشكر ومانشيني يشيد رغم الهزيمة 0:27 دقيقة مدفيديف يبلغ الدور الثاني في بطولة هاله 0:42 دقيقة إنفانتينو يهنئ المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال 0:46 دقيقة المطالبة بعقوبة جديدة في حق بلاتيني وبلاتر 0:30 دقيقة بشيكتاش يضمّ المغربي سايس 1:21 دقيقة روزيلا أيان مقتنعة بمشروع الاتحاد المغربي 3:18 دقيقة أحمد هشام الراوي نجم منتظر في الكرة القطرية 3:09 دقيقة حصيلة اللاعبين العرب في الدوري التركي 2:42 دقيقة قرارات هامة من أجل إنقاذ برشلونة اقتصادياً