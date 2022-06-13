

وتدين كرواتيا بالفوز إلى قائدها لوكا مودريتش الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء (5) رافعاً رصيد منتخب بلاده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الدنمارك التي عززت صدارتها بفوزها على النمسا 2-صفر.

وتجمد رصيد فرنسا عند نقطتين في المركز الأخير وهي التي كانت توجت بلقب النسخة الثانية على حساب إسبانيا (2-1).

بل إنّ فرنسا التي تعادلت أمام كرواتيا والنمسا بالنتيجة ذاتها 1-1 وخسرت أمام الدنمارك 1-2 وضعت نفسها في فخ الدفاع عن حظوظها في البقاء في المستوى الأول لأن صاحب المرتبة الأخيرة يهبط إلى المستوى الثاني.

ودفع ديدييه ديشان بالمهاجمين كيليان مبابي وكريم بنزيمة في التشكيلة الأساسية، إلى جانب كريستوفر نكونكو الذي فضّله على مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنطوان غريزمان الذي يمر بفترة سيئة، في المباراة الأخيرة لمنتخب "الديوك" على "ستاد دو فرانس" في سان دوني ضواحي باريس.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى تحصل منتخب كرواتيا على ركلة جزاء بعدما داس مدافع ليفربول الإنكليزي إبراهيما كوناتيه على قدم جوسيب بريكالو داخل المنطقة نفذها مودريتش ليرتمي حارس مرمى ميلان بطل الدوري الإيطالي مايك مينيان إلى الجهة الصحيحة ويلمس الكرة من دون أن يمنعها من هز شباكه (5).

وهو الهدف الـ 22 لقائد كرواتيا في مباراته الدولية الـ 152.

ضغط المنتخب الفرنسي لإدراك التعادل، إلا أنه اصطدم بصلابة دفاع الضيوف الذي سيطروا على خط الوسط بفضل الثلاثي مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش.

استهل منتخب "الديوك" الشوط الثاني باحثاً عن التعديل، فسدد مبابي بعد تمريرة من نكونكو وصد الحارس إيفيكا إيفوزيتش (61)، فيما تصدى مينيان لتسديدة لاعب رين البديل لوفرو ماجر (72).

وبرغم دخول كينغسلي كومان بدلاً من نكونكو وغريزمان بدلاً من ماتيو غندوزي من أربع تبديلات، وفرصة خطيرة أخيرة من بنزيمة منعه الحارس من التسجيل (90+4) فشلت فرنسا في إدراك التعادل.

وفي المباراة الثانية، جددت الدنمارك فوزها على النمسا معززة صدارتها للمجموعة واقتربت من المربع الذهبي.

واستهلت الدنمارك مشوارها في النسخة الثالثة من المسابقة بقوة عندما تغلبت على مضيفتها فرنسا 2-1، وحققت فوزاً ثانياً توالياً خارج القواعد على حساب النمسا بالنتيجة ذاتها، قبل أن تخسر على أرضها أمام كرواتيا صفر-1.

وحسمت الدنمارك النتيجة في الشوط الأوّل بهدفي يوناس ويند (21) وأندرياس سكوف أولسن (37).