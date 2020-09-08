تعذبت فرنسا قليلاً قبل أن تحسم مباراتها مع ضيفتها كرواتيا 4-2 يوم الثلاثاء في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول).

ولم يقدم أبطال العالم أداءً كبيراً في الشوط الأول تحديداً وتخلفوا بهدف لوفرين (16) لكنهم تمكنوا من التسجيل في نهايته وقلب الطاولة على كرواتيا بهدفي غريزمان (43) وليفاكوفيتش بالخطأ في مرماه (45+1) بعد تسديدة من مارسيال.



وعادت كرواتيا لأجواء اللقاء بهدف بريكالو (55) لكن أوباميكانو منح فرنسا الهدف الثالث (65) قبل أن يأتي هدف حسم اللقاء من البديل جيرو الذي نجح بترجمة ركلة جزاء (77).

ورفعت فرنسا رصيدها إلى ست نقاط وهو ذات رصيد البرتغال المتصدرة بفارق الأهداف والتي انتصرت على السويد بهدفين دون رد فيما تلقت كرواتيا الخسارة الثانية.

فرنسا وكرواتيا - التغطية الخاصة

انتهاء المباراة بفوز فرنسا 4-2.

فرنسا تنجح في فرض أسلوبها وتسيّر اللقاء كما تريد حتى اللحظات الأخيرة مستفيدة من تقدمها بالنتيجة.

هدف (77): جيرو يبصم على الهدف الرابع من ركلة جزاء.

هدف (65): أوباميكانو يعيد فرنسا للمقدمة من ضربة رأس.

(64) استبسال كرواتي في الدفاع عن مرماه.

هدف (55): بريكالو يدرك التعادل بعد مجهود فردي رائع.

منتخب فرنسا يظهر بصورة جيدة في أول خمس دقائق من الشوط الثاني.

هدف (45+1): مارسيال يؤكد مستواه المميز بإسهامه بهدف التقدم.

هدف (43): غريزمان يترجم تمريرة مارسيال ويدرك التعادل.

كرواتيا تجبر فرنسا على التراجع لمواقعها الدفاعية والحظ يعاند كوفاسيتش الذي كان قريباً من التسجيل مع الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الأول.

(35) ركلة حرة قريبة ينفذها غريزمان وتبتعد كثيراً عن المرمى.

(33) ليفاكوفيتش يحرم غريزمان من فرصة التعديل.

(22) مارسيال يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم تشكل خطورة على كرواتيا.

(21) غريزمان يظهر من خلال إرساله عرضية يبعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة.

هدف (16): لوفرين يكسر الأداء السلبي والفرص الغائبة بهدف يضع به كرواتيا في المقدمة.

(1) بيرسيتش يبدأ المحاولات مبكراً بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لا يجد لوريس صعوبة بالتصدي لها.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من فرنسا وكرواتيا