فان غال: "مواجهة بولندا لن تكون سهلة" من قبل beIN SPORTS June 11, 2022 12:18 1:03 دقيقة أكد لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا، أن المواجهة أمام المنتخب البولندي لن تكون سهلة نظراً لما يتمتع به لاعبوه من مقومات مبيناً في الوقت ذاته أن فريقَه سيكون مدعوماً بجماهيره للعب بشكل أفضل. مقابلات دوري الأمم الأوروبية لويس فان غال المنتخب الهولندي -آخر الفيديوهات 2:41 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان ونانت 3:03 دقيقة الترجي يقدّم مدربه الجديد "معلول" لوسائل الإعلام 1:12 دقيقة إيطاليا في مواجهة صعبة أمام إنكلترا 1:03 دقيقة فان غال: "مواجهة بولندا لن تكون سهلة" 1:02 دقيقة كوفاشيتش: "قدّمنا موسمًا جيّدًا" 2:25 دقيقة كوري يتعملق ويقود ووريرز إلى معادلة سلتيكس 0:57 دقيقة مبابي يُنقذ فرنسا من هزيمة ثانية وفوز أول لكرواتيا 0:38 دقيقة إنكلترا تواصل استعداداتها لملاقاة إيطاليا 2:43 دقيقة جيرونا يبحث عن الصعود إلى الدوري الإسباني 0:27 دقيقة وفاة لاعب منتخب الجزائر للمحليين بلال بن حمودة