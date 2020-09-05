فان دايك: خضنا مباراة صعبة رغم الفوز من قبل beIN SPORTS September 5, 2020 10:44 0:50 دقيقة أكد قائدُ المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك أن المباراة ضد بولندا كانت صعبة رغم الفوز (1-0) في دوري الأمم الأوروبية، موضحاً أن المنتخبَ الهولندي سيطر على المباراة وتعامل معها بكل احترافية. مقابلات منتخب هولندا دوري الأمم الأوروبية فيرجيل فان دايك -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين رومانيا وإيرلندا الشمالية 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 2:56 دقيقة هولندا تتجاوز عقبة بولندا بنجاح 3:55 دقيقة منتخب التشيك يعود بانتصار كبير من أرض سلوفاكيا 3:45 دقيقة منتخب البوسنة يجبر إيطاليا على اقتسام النقاط 2:05 دقيقة صعوبات محطم الأرقام القياسية 1:32 دقيقة "ثورة" كومان في برشلونة 1:48 دقيقة خورخي ميسي والد برتبة وكيل لاعبين 4:57 دقيقة ميسي يخرج عن صمته ويقرّر البقاء في برشلونة 2:42 دقيقة رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بعيون مدريدية